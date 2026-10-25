Таможня заработала для бюджета почти 4 трлн рублей и ускорит досмотр до 10 минут

Импорт обеспечил основную часть поступлений, увеличившись на 11,1% год к году. План за третий квартал 2026 года выполнен на 103,4%.

Поступления от импорта достигли 3,887 трлн рублей, сообщил глава ФТС Валерий Пикалев. Доходы от экспорта выросли на 22,5%, до 466,8 млрд рублей, прочие поступления — на 44,2%, до 452,1 млрд рублей. Сентябрьский план служба выполнила на 110,1%.

ФТС также планирует создать единую информационную систему на отечественном программном обеспечении. Она должна охватить весь таможенный контур, сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Среди других задач — интеллектуальные пункты пропуска и управление рисками по конкретным поставкам.

Таможенный контроль продолжат переносить на этап после выпуска товаров.

«Это сделает контроль более точечным и менее обременительным для добросовестного бизнеса», — отметил Алексей Сазанов.

Еще один приоритет ФТС — сократить время досмотра грузового транспорта на границе до 10 минут. Новая цифровая экосистема ЕАИС ТО 2.0 будет использовать искусственный интеллект, машинное обучение, интеллектуальную обработку и инструменты анализа данных.