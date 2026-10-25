«Самолету» придется устранить замечания Мосбиржи по корпоративному управлению

В корпоративном управлении группы «Самолет» нашли несоответствия требованиям, которые предъявляются к компаниям первого уровня листинга. Девелоперу предстоит устранить выявленные нарушения в установленный срок.

Московская биржа сообщила о несоответствии корпоративного управления девелопера «Самолет» требованиям для включения акций в первый уровень листинга.

Нарушения касаются требований, установленных правилами листинга биржи. При этом конкретные замечания и причины выявленного несоответствия не раскрываются.

«Эмитенту будет установлен срок для устранения выявленного несоответствия», — сообщили на Московской бирже.

Биржа намерена предоставить компании срок для устранения нарушений. Однако информация о продолжительности этого срока и возможных последствиях в случае невыполнения требований пока не опубликована.

Группа «Самолет» входит в число крупнейших девелоперов России. Компания включена в перечень системообразующих организаций и развивает проекты почти в 300 городах России и странах СНГ.