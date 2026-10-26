Мошенники заражают устройства через письма с досудебными претензиями

Во вложении к письму прикрепляют вредоносную программу, которая дает злоумышленникам доступ к персональным данным и деньгам. МВД рекомендует не открывать подозрительные файлы.

Мошенники рассылают россиянам электронные письма с фиктивными досудебными претензиями на несколько миллионов рублей. Отправители представляются сотрудниками аналитического отдела или юридической службы.

В письмах нет конкретной информации о причинах претензии, но указаны крупные суммы якобы предстоящих взысканий. Так злоумышленники пытаются запугать получателя и убедить его открыть вложение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Прикрепленный файл содержит вредоносное программное обеспечение. После его запуска мошенники могут получить доступ к устройству, похитить персональные данные или деньги.

МВД рекомендует не открывать подозрительные вложения и не поддаваться на угрозы и требования срочно исполнить претензию.