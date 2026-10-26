Бизнес добивается продления принудительных лицензий до окончания патентной защиты

Верховному суду предстоит рассмотреть спор о сроках действия принудительных лицензий. Компания «МИК» настаивает, что лицензия должна сохраняться до окончания патентной защиты, а не ограничиваться несколькими годами.

Срок принудительной лицензии предлагается установить до окончания исключительных прав на изобретения, следует из жалобы «МИК» в Верховный суд по делу № А40-88557/2025. Компания также требовала обязать Роспатент изменить запись о зарегистрированном договоре.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated и «МИК» заключили лицензионный договор в принудительном порядке в 2023 году. Суд установил срок лицензии два года с возможностью продления по соглашению сторон по делу № А40-185112/2022. Правообладатель не ответил на предложение «МИК» изменить это условие.

Первая инстанция и апелляция удовлетворили требования к правообладателю из-за существенного изменения обстоятельств в 2023-2025 годах. Суд по интеллектуальным правам отменил эти акты в соответствующей части и направил спор на новое рассмотрение, поскольку нижестоящие суды не оценили все условия для изменения договора.

В жалобе «МИК» указал, что кассация фактически потребовала повторно доказать основания для выдачи принудительной лицензии по ст. 1362 ГК, хотя спор касается изменения одного условия действующего договора по ст. 451 ГК. Компания также сослалась на позицию Конституционного суда и п. 12 Тематического обзора ВС № 8/2026 о применении законодательства о специальных экономических мерах.