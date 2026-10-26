Доказательства при задержке рейса нужно собирать в аэропорту

Зафиксированные пассажиром обстоятельства могут повлиять на исход спора с авиакомпанией. Особое значение имеют доказательства, которые позволяют проверить ссылку перевозчика на плохую погоду.

Исход спора из-за задержки рейса зависит от доказательств, собранных пассажиром в аэропорту, считает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

«Исход дела о задержке рейса решается не в суде, а в аэропорту — тем, что пассажир успел зафиксировать», — отметил юрист.

При рассмотрении таких дел суд оценивает представленные пассажиром материалы и аргументы перевозчика. Они также влияют на возможность оспорить объяснение задержки неблагоприятными погодными условиями и на размер взыскания с авиакомпании.