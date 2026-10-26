Контрактники с долгами до 10 млн рублей могут лишиться права на списание

Пробел в законе затронул задолженность до 10 млн рублей, по которой уже началось судебное взыскание. АРБ попросила ЦБ, Госдуму и управление президента устранить противоречие.

Военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны с декабря 2024 года по апрель 2026 года, могут лишиться права на списание кредитов, предупредила Ассоциация российских банков. После поправок льгота формально распространяется только на тех, кто подписал контракт с 1 мая 2026 года и имел к этой дате подтвержденную задолженность.

Ранее закон № 377-ФЗ позволял прекращать обязательства на сумму до 10 млн рублей для заключивших контракт с 1 декабря 2024 года. Весной эту дату заменили на 1 мая 2026 года. В АРБ считают, что из-за технической ошибки механизм поддержки перестал действовать непрерывно. Об этом пишут «Известия».

Банки не могут списывать такие долги без прямого правового основания из-за регуляторных, налоговых и корпоративных рисков, пояснил юрист, преподаватель университета «Синергия» Антон Палюлин. При этом военнослужащие, у которых решение о списании вступило в силу до 25 мая, с проблемой не столкнутся.

Для устранения пробела потребуются поправки в закон: разъяснение ЦБ не заменит федеральную норму. При приоритетном рассмотрении изменения могут принять за два-три месяца, однако срок зависит от прохождения законодательной процедуры.