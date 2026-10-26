Россияне стали покупать больше товаров, но все чаще выбирают дешевый вариант

В январе-августе 2026 года продажи товаров повседневного спроса в деньгах увеличились на 10,6%. Основную часть прироста обеспечил натуральный товарооборот, а не повышение цен.

Продажи товаров повседневного спроса в денежном выражении выросли на 10,6% год к году. Из этого прироста 6,1 п. п. пришлось на натуральный товарооборот, а 4,5 п. п. — на изменение цен. Количество проданных упаковок увеличилось на 6,5%.

Годом ранее рынок вырос на 15,7%, причем ценовой фактор обеспечил 13,2 п. п., а натуральный спрос — только 2,5 п. п. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Нильсен».

Покупатели стали чаще выбирать более дешевые товары и продукцию под собственными торговыми марками сетей, отметил основатель SharesPro Денис Астафьев.

Рост числа упаковок не всегда означает сопоставимое увеличение потребления. На показатель могла повлиять шринкфляция, когда производители уменьшают массу товара, например с 900 до 800 г. Кроме того, россияне чаще покупают небольшие и порционные упаковки.

Продовольственная инфляция в августе замедлилась до 4,6% годовых против 9,4% годом ранее. Рост потребления может усилить инфляционное давление и ограничить снижение ключевой ставки: 23 октября Банк России сохранил ее на уровне 14%, сославшись на повышенное ценовое давление и высокие инфляционные ожидания.