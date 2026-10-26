Спрос на ипотеку взлетел: число кредитов выросло почти в полтора раза

Количество ипотечных кредитов за месяц выросло на 45% год к году. Объем выдач достиг 641,5 млрд рублей.

В сентябре 2026 года банки выдали 133,6 тыс. ипотечных кредитов — максимум с начала года, следует из данных Объединенного кредитного бюро. По сравнению с августом количество выдач выросло на 41%, а с сентябрем 2025 года — на 45%.

Объем ипотечного кредитования достиг 641,5 млрд рублей. Это на 61% больше, чем в августе, и на 59% выше показателя сентября 2025 года.

Доля новостроек составила 41% от количества и 52% от объема выданной ипотеки. Средний кредит на новое жилье достиг 5,9 млн рублей, на вторичное — 3,83 млн рублей. Средний срок кредитования составил 26 лет и 5 месяцев и 21 год соответственно.

За девять месяцев 2026 года россияне оформили 846,9 тыс. ипотек на 3,68 трлн рублей. По сравнению с тем же периодом 2025 года количество кредитов выросло на 38%, объем — на 37%. Однако к январю — сентябрю 2024 года показатели снизились на 11% и 9% соответственно.