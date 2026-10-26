Запуск оргнабора мигрантов могут отложить на два месяца — до 1 марта 2027 года

Эксперимент МВД планируют начать с 1 марта 2027 года вместо 1 января. Причины — задержка законопроекта и неготовность ИТ-инфраструктуры.

Запуск организованного набора иностранных работников могут перенести на 1 марта 2027 года. Второй этап эксперимента предполагается начать после 1 января 2029 года.

Работодатели должны будут зарегистрироваться в реестре МВД и подать заявку с числом работников и условиями труда. Срочный трудовой договор на год должен соответствовать заявке, включая рабочий график. Компании также оплатят геномную регистрацию мигрантов и расходы на депортацию, а при найме более 15 иностранцев предоставят им жилье. Об этом пишет «Коммерсант».

«Возможность изменений предусмотрена только в отношении социальных гарантий и размера зарплаты», — пояснил источник издания.

Эксперимент планируют провести по всей России, кроме Москвы и Московской области. Исключения предусмотрены, в частности, для граждан Белоруссии и высококвалифицированных специалистов.

Уже работающие в России иностранцы должны будут зарегистрироваться в новом реестре в течение полугода, иначе им грозит депортация. Включение в реестр обойдется безвизовым мигрантам в 3 тыс. рублей, визовым — в 8 тыс. рублей. Смена цели визита будет стоить 30 тыс. рублей, региона работы — 10 тыс. рублей.