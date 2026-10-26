ФНС назвала ошибку в учете расходов прошлых лет, которую сочтет нарушениями

Организации с выручкой до 15 млн рублей за квартал могут уплачивать только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль. При превышении лимита придется перейти на ежемесячные авансы.

Компании могут самостоятельно выбрать порядок уплаты авансовых платежей: ежемесячно исходя из фактической прибыли или поквартально, с ежемесячными платежами либо без них.

Право перечислять только квартальные авансы есть у организаций со средней выручкой не более 15 млн рублей за квартал. Такой же порядок доступен вновь созданным компаниям при соблюдении установленных лимитов, а также бюджетным, некоммерческим и некоторым другим категориям налогоплательщиков. Об этом сказано на сайте ФНС.

При этом, если компания превысит установленный лимит выручки, обязанность уплачивать ежемесячные авансовые платежи возникает с месяца, следующего за месяцем превышения.

Отдельно на вебинаре обратили внимание на учет расходов прошлых лет. Если действующая ставка налога выше той, которая применялась в периоде возникновения расходов, уменьшать на них налоговую базу нельзя. Такой подход налоговики рассматривают как искажение налоговых обязательств.