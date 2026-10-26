ИИ-музыку предложили маркировать и вынести в отдельные чарты

Инициатива касается «Яндекс Музыки» и «VK Музыки». Полностью сгенерированные композиции предлагается также исключить из общих рекомендательных подборок.

Музыкальным платформам предложили маркировать произведения, созданные с помощью искусственного интеллекта, и отделить их от авторской музыки. Член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Дмитрий Шатунов направил соответствующие обращения руководству «Яндекс Музыки» и VK.

«ЛДПР предлагает обязать все музыкальные платформы не только ввести прозрачную маркировку нейросетевых треков, но и полностью отделить сгенерированную музыку от живого творчества — вынести ее в отдельные чарты и специальные подборки», — сказал депутат.

По словам Шатунова, слушателям становится сложнее отличать произведения авторов от контента, созданного нейросетями. Это также может затруднить продвижение молодых российских музыкантов.

Некоторые платформы уже маркируют ИИ-композиции, однако депутат предлагает ввести системный подход. Инициатива не предполагает ограничений на использование искусственного интеллекта, говорится в обращении к «Яндекс Музыке».