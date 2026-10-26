Жалобы на нарушения в сфере ЖКХ предложили рассматривать за 20 дней

Сейчас общий срок ответа на письменное обращение составляет 30 дней. Сокращенный срок хотят установить для жалоб, направленных в госорганы, муниципалитеты и должностным лицам.

Срок рассмотрения письменных обращений о возможных нарушениях в сфере ЖКХ предлагают сократить с 30 до 20 дней, следует из законопроекта депутатов Госдумы от ЛДПР. Документ внесут в Госдуму 26 октября.

Изменения планируют внести в статью 12 закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Аналогичный 20-дневный срок уже предусмотрен для обращений с информацией о возможных нарушениях миграционного законодательства.

«Государство должно быстрее реагировать на проблемы, от которых зависят здоровье и безопасность граждан», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Новый срок будет применяться к обращениям, поступившим в государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам в пределах их компетенции. Авторы инициативы считают, что это позволит быстрее реагировать на жалобы и снизить социальную напряженность.