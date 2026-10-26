⛽️ В регионах России начали отменять ограничения на продажу бензина

В Карелии, Рязани и Мордовии сняли ограничения на заправку автомобилей. При этом в Астрахани, Краснодаре и Новороссийске топливо по-прежнему продают с лимитами.

В нескольких регионах России начали отменять ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, введенные из-за перебоев с поставками.

В Карелии с 24 октября 2026 года топливо на всех АЗС снова продают без ограничений по объему. Водителям также разрешили заправлять канистры. Ранее на один автомобиль отпускали не более 30 литров.

В Рязани и Рязанском округе отменили систему «чет-нечет», по которой автомобили могли заправляться только в определенные дни в зависимости от номера. Губернатор Павел Малков не исключил возвращения ограничений при ухудшении ситуации с поставками.

В Мордовии с 25 октября приостановили лимиты на отпуск топлива и систему «чет-нечет». Ранее водители могли приобрести не более 40 литров бензина или 60 литров дизеля на автомобиль.

Однако в других регионах ограничения сохраняются:

Астрахань — на АЗС «Лукойла» бензин пока отпускают не более 30 литров на автомобиль.

Краснодар — часть заправок продает топливо только в автомобильные баки, некоторые станции временно не работают.

Новороссийск — на действующих АЗС установлены лимиты от 30 до 60 литров на машину, заправлять канистры нельзя.

На фоне стабилизации внутреннего рынка правительство также частично разрешило экспорт дизельного топлива. На первом этапе за рубеж можно направить 500 тыс. тонн.

По приведенным региональным данным, стоимость бензина АИ-92 составляет от 63,05 до 65,85 рубля за литр, АИ-95 — от 69 до 72,65 рубля, дизельного топлива — от 75,15 до 77,85 рубля.