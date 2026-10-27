ИИ обнаружил уязвимости, устранение которых может занять у бизнеса месяцы

Искусственный интеллект помог обнаружить критические уязвимости в PHP, который используется на большинстве российских сайтов. Компаниям с устаревшим программным обеспечением могут потребоваться месяцы на устранение проблемы.

Российский бизнес рискует столкнуться с длительными простоями сайтов и онлайн-сервисов из-за уязвимостей PHP2Shell. Об этом предупредили эксперты ИТ-компании Nodul.

По оценке специалистов, наиболее уязвимы интернет-магазины, частные клиники, лаборатории и региональные сервисные компании, которые используют устаревшие версии PHP. Около половины сайтов на PHP, по отдельным оценкам, работают на версиях с прекращенной поддержкой.

Сроки устранения проблемы зависят от состояния ИТ-инфраструктуры. Компании с автоматизированными обновлениями могут установить исправления за несколько часов, организациям с ручным управлением потребуются дни, а владельцам устаревших систем — несколько месяцев.

При успешной атаке восстановление критически важных сервисов может занимать до двух месяцев. Для интернет-магазинов это грозит остановкой заказов, для клиник — недоступностью записи пациентов, для банков — перебоями в дистанционном обслуживании.

Опасность обнаруженных уязвимостей заключается в том, что они затрагивают сам PHP, а не отдельные системы управления сайтами. Поэтому обновление WordPress или «1С-Битрикс» без обновления PHP не решает проблему.

«ИИ существенно ускорил поиск уязвимостей, но не их устранение. Исследователи могут обнаружить ошибку за несколько недель, а злоумышленники — начать массовые атаки в течение нескольких часов после раскрытия информации», — отметил основатель и гендиректор Nodul Александр Данилов.

Эксперт рекомендует компаниям контролировать версии используемого ПО, автоматизировать установку обновлений и заранее планировать модернизацию устаревших систем.