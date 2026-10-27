Российским компаниям перестало хватать обычных программистов

Крупный бизнес все чаще ищет разработчиков, которые умеют не только писать код, но и управлять процессами с помощью искусственного интеллекта. Наиболее востребованными становятся технические лидеры и специалисты с опытом работы с ИИ.

Российские компании столкнулись с нехваткой ИТ-специалистов нового типа. Бизнесу нужны сотрудники, способные проектировать сложные системы, координировать работу команд и использовать искусственный интеллект для повышения производительности. К такому выводу пришли эксперты ИТ-холдинга Т1 по итогам исследования, проведенного совместно с Ассоциацией ФинТех и АНО «Цифровая экономика».

По словам продуктового лидера платформы «Сфера»1 Сергея Полиненко, нейросети постепенно берут на себя типовые задачи программистов, аналитиков и тестировщиков. Поэтому работодатели начинают уделять больше внимания системному мышлению, инженерной экспертизе и пониманию бизнес-процессов.

«Код будет становиться все дешевле за счет ИИ, поэтому задач средней сложности станет меньше. Ценность специалиста начнет определяться либо умением проектировать сложные системы, либо узкой инженерной экспертизой», — пояснил Полиненко.

Особенно востребованы технические лидеры и AI-разработчики, которые могут оценивать качество решений нейросетей, автоматизировать работу команд и переводить бизнес-задачи в технические требования. При этом дефицит ИТ-кадров в России достиг 1 млн специалистов.