Компаниям придется переобучать программистов из-за внедрения ИИ

Российскому бизнесу не хватает разработчиков, способных эффективно использовать искусственный интеллект. Закрыть потребность только за счет найма новых сотрудников не получится, считают эксперты ИТ-холдинга Т1.

Компании будут вынуждены активнее обучать действующих ИТ-специалистов работе с нейросетями. Рынок труда не успевает готовить достаточное количество сотрудников, которые одновременно обладают инженерными, управленческими и продуктовыми компетенциями. Об этом рассказал продуктовый лидер платформы «Сфера»1 ИТ-холдинга Т1 Сергей Полиненко.

По его словам, внедрение ИИ меняет организацию разработки. Нейросети позволяют автоматизировать рутинные операции, а от сотрудников все чаще требуется умение проверять результаты работы искусственного интеллекта, принимать сложные технические решения и взаимодействовать с другими подразделениями.

«Рынок не успевает готовить достаточное количество таких профессионалов, чтобы закрыть их дефицит только за счет найма. Поэтому компаниям необходимо развивать внутренние компетенции: обучать действующих сотрудников работе с нейросетями, внедрять новые практики», — отметил Полиненко.

Эксперт считает, что работодателям необходимо не только обучать персонал, но и перестраивать процессы разработки, чтобы ИИ-инструменты использовались всей командой, а не отдельными специалистами.

Ранее Gartner прогнозировала, что к 2029 году компании будут активнее переходить от крупных отделов разработки к небольшим командам с поддержкой искусственного интеллекта.