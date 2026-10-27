При перевозке товаров из Белоруссии в российский филиал нужно формировать ДОПП

Освобождение от обеспечительного платежа не отменяет обязанность оформить ДОПП. Документ нужно сформировать не позднее чем за четыре часа до ввоза товаров.

При перемещении товаров из белорусской головной организации в ее филиал в России применяются правила СПОТ, разъяснила ФНС в письме от 15.09.2026 № ЕА-26-15/1557@. Исключений для ввоза товаров между подразделениями одного юридического лица нет.

Компания может не вносить обеспечительный платеж, если ввозит товары без уплаты косвенных налогов на основании пункта 6 статьи 72 Договора о ЕАЭС от 29.05.2014. Такое освобождение предусмотрено статьей 10 Федерального закона от 17.04.2026 № 101-ФЗ, но не освобождает от формирования ДОПП.

В графе 1Д «Особый признак заявителя» нужно указать код «1» — освобождение от обеспечительного платежа по части 1 статьи 11 закона № 101-ФЗ. В графе 1.1 «Сумма обеспечительного платежа» проставляется «0».

В таблице 6.1.1 «Товары и стоимость (валюта договора)» в графе «ОсобПризн» указывается код «4». Он применяется при передаче товаров в рамках одного юридического лица.