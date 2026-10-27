Налоговики рассказали, кого не касаются авансовые платежи

Организации должны перечислить авансовые платежи по налогу на имущество за третий квартал не позднее 28 октября. При этом уведомление об исчисленных суммах необходимо было представить до 26 октября.

ФНС напомнила организациям о приближении срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за третий квартал 2026 года. Перечислить средства необходимо не позднее 28 октября.

Для корректного распределения платежей компании должны направить уведомление об исчисленных суммах авансовых платежей по налогам в отношении транспортных средств и объектов недвижимости. В октябре крайний срок подачи такого уведомления был перенесен с 25 на 26 октября, так как первоначальная дата пришлась на выходной день.

Представить уведомление можно по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или на бумаге. Об этом сказано в телеграм-канале ФНС.

Вместе с тем обязанность по уплате авансовых платежей действует не для всех налогоплательщиков. Исключения могут быть предусмотрены региональными законами по транспортному налогу и налогу на имущество организаций, а также муниципальными нормативными актами по земельному налогу.

Кроме того, для лиц, ведущих деятельность на территории Курской области, срок уплаты авансовых платежей продлен.