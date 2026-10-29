Эксперт объяснила, почему отказ от покупок не всегда помогает экономить

Покупать меньше вещей не всегда означает тратить меньше денег. Реальная выгода зависит не только от цены товара, но и от срока его службы, расходов на содержание и частоты использования.

Старший преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева рассказала «Клерку», что набирающая популярность концепция разумного потребления действительно помогает сократить расходы, но универсальным правилом ее считать нельзя.

«Сравнивать вещи только по цене покупки не совсем правильно. Гораздо полезнее учитывать, сколько раз и как долго ими будут пользоваться. Например, куртка за 20 тысяч рублей, которую носят несколько сезонов и надевают сотни раз, в итоге может оказаться выгоднее куртки за 5 тысяч, которую приходится менять через год. Такой расчет особенно полезен перед покупкой одежды, обуви, спортивного инвентаря и других вещей, которые нередко приобретают "на всякий случай". Если сложно представить, когда именно вещь понадобится хотя бы несколько раз в ближайшие месяцы, риск ненужной покупки уже достаточно высок. Поэтому полезно заранее сравнить покупку с арендой или подержанным вариантом. Иногда это позволяет решить ту же задачу заметно дешевле», — сказала Елена Потрясаева.

Экономист также рекомендует учитывать дополнительные расходы на обслуживание, ремонт, расходные материалы, химчистку или потребление электроэнергии. В результате дешевый при покупке товар может оказаться более затратным в эксплуатации.

Отдельное внимание эксперт советует уделять ремонту старых вещей. Если техника или другое имущество требует постоянных вложений, решение о дальнейшем использовании следует принимать исходя из будущих затрат, а не из денег, которые уже были потрачены ранее.

Кроме того, Потрясаева призвала не принимать решения о покупке под влиянием скидок. По ее словам, приобретение товара на распродаже нельзя считать экономией, если без акции человек вообще не планировал его покупать.