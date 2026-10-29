Продажи контрафакта на маркетплейсах выросли почти на 70%

За первое полугодие 2026 в России выявили 320,3 тыс. случаев интернет-продажи контрафактной и «серой» продукции. Число нарушений прав на бренды увеличилось на 56,9% год к году.

Продажи контрафакта на маркетплейсах в январе-июне 2026 года выросли на 69,9%, до 223,9 тыс. случаев, следует из данных платформы BrandSecurity. Чаще всего нарушения выявляли при продаже одежды, обуви, косметики, парфюмерии и бытовой химии.

В социальных сетях число зафиксированных случаев выросло более чем в два раза, до 15,8 тыс., а в мессенджерах — на 66,3%, до 18,6 тыс. Одной из причин роста в BrandSecurity считают увеличение числа зарубежных продавцов, которые копируют оригинальные карточки товаров и снижают цены. Об этом пишет «Коммерсант».

Правообладателям сложно установить юрлицо зарубежного продавца, направить ему претензию и добиться исполнения судебного решения за границей, пояснила управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая. Блокировка отдельной карточки также не исключает, что тот же товар появится у другого продавца.

Среди 400 изученных предложений бренда Chanel на маркетплейсах только 8% полностью соответствовали требованиям российского законодательства, установила ассоциация «Антиконтрафакт». После мер Роспотребнадзора были заблокированы 37% карточек, попавших в исследование.