Скидки 25% и 10% на курсы «Клерка» ко Дню рождения
25 октября 2026 года «Клерк» отметил свой День рождения! В честь праздника продолжаем дарить скидки на профессиональное обучение: 25% на курсы с дипломами и 10% на программы «Главный бухгалтер» и «Налоговый консультант».
Это отличная возможность освоить новые навыки, повысить квалификацию или получить новые профессиональные знания с выгодой.
Какие скидки действуют?
Воспользуйтесь промокодом KLERK25 и получите скидку на выбранную программу:
25% — на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки с дипломами;
10% — на курс «Главный бухгалтер» и программу «Налоговый консультант».
Как получить скидку?
Выберите подходящий курс на сайте «Клерка», перейдите к оформлению заказа и введите промокод KLERK25 в специальное поле. Стоимость обучения пересчитается с учётом скидки.
Перед оплатой проверьте итоговую сумму заказа.
Отмечайте День рождения «Клерка» с пользой для карьеры! Выбирайте программу обучения и воспользуйтесь праздничным предложением.