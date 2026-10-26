Скидки 25% и 10% на курсы «Клерка» ко Дню рождения

25 октября 2026 года «Клерк» отметил свой День рождения! В честь праздника продолжаем дарить скидки на профессиональное обучение: 25% на курсы с дипломами и 10% на программы «Главный бухгалтер» и «Налоговый консультант».

Это отличная возможность освоить новые навыки, повысить квалификацию или получить новые профессиональные знания с выгодой.

Какие скидки действуют?

Воспользуйтесь промокодом KLERK25 и получите скидку на выбранную программу:

Как получить скидку?

Выберите подходящий курс на сайте «Клерка», перейдите к оформлению заказа и введите промокод KLERK25 в специальное поле. Стоимость обучения пересчитается с учётом скидки.

Перед оплатой проверьте итоговую сумму заказа.

Отмечайте День рождения «Клерка» с пользой для карьеры! Выбирайте программу обучения и воспользуйтесь праздничным предложением.

Как использовать промокод