«Монетная неделя» стартовала: 20 тысяч пунктов обмена монет
С 26 октября по 7 ноября 2026 года по всей России проходит «Монетная неделя»: монеты можно обменять на банкноты без комиссии. По данным Банка России, будут работать более 20 тысяч пунктов приема — в банках и магазинах, участвующих в акции
Что происходит
Акцию проводит Банк России: цель — вернуть в оборот мелочь, которая лежит дома. Официальный старт — 26 октября 2026 года, финиш — 7 ноября. «Монетные недели» проходят с 2023 года, и за это время жители вернули в оборот более 270 млн монет почти на 1,2 млрд рублей.
Обмен без комиссии: в банках и магазинах-участниках монеты меняют на банкноты, а в отделениях банков деньги можно зачислить на счет. Адреса пунктов и условия конкретной точки смотрят на сайте акции — условия в разных местах могут отличаться.
Какие монеты примут
Принимают монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Состояние значения не имеет: подойдут потемневшие, окисленные, поцарапанные, погнутые и даже просверленные монеты — это прямо оговаривают банки-участники.
Два ограничения стоит проверить заранее. Первое: часть участников не принимает копейки — монеты достоинством меньше рубля. Второе: монеты нужно рассортировать по номиналу, а в некоторых пунктах это обязательное условие приема.
Как обменять: пошагово
Шаг первый — найти точку. Список участников с адресами размещен на сайте акции, там же уточняют, работает ли пункт как банк или как магазин.
Шаг второй — рассортировать мелочь по номиналу. Это экономит время в очереди и в части пунктов без сортировки просто не примут.
Шаг третий — взять паспорт. В банке для обмена потребуется заявление, поэтому документ нужен. В магазинах порядок проще, но и сумма обмена обычно ограничена форматом кассы.
Шаг четвертый — уточнить время приема. Часы работы банка или магазина и часы приема монет могут не совпадать: на сайте проекта это указано отдельно.
Что показала прошлая акция
Предыдущая «Монетная неделя» прошла с 6 по 18 апреля 2026 года: тогда принесли около 55 млн монет почти на 252 млн рублей. Копейки составили 13,3 процента сданного объема.
Это ориентир по масштабу, а не прогноз: итоговые цифры текущей акции станут известны после 7 ноября.
На что обратить внимание
Условия приема в разных точках не совпадают: где-то не берут копейки, где-то требуют предварительную сортировку, где-то ограничивают объем за один раз. Поэтому перед походом стоит открыть страницу конкретного пункта, а не ориентироваться на общее описание акции.
И еще: акция не ограничивается обменом. В магазинах-участниках мелочью можно просто расплатиться — но это уже обычная покупка, а не обмен по условиям акции.
Коротко: что принимают и что учесть
Таблица по условиям акции: данные Банка России и уточнения банков-участников.
Параметр
Как есть на самом деле
Сроки
с 26 октября по 7 ноября 2026 года
Где
банки и магазины-участники, более 20 тыс. пунктов; адреса — на монетнаянеделя.рф
Что дают взамен
банкноты без комиссии; в отделении банка — зачисление на свой счет
Какие монеты
монеты Банка России с 1997 года, состояние любое
Копейки
принимают не все участники — проверять по конкретному пункту
Подготовка
рассортировать по номиналу; паспорт и заявление в банке
Время
часы приема монет могут отличаться от часов работы точки
Вопросы и ответы
До какого числа проходит «Монетная неделя»?
Акция стартовала 26 октября 2026 года и продлится до 7 ноября. Обменять монеты можно в любой день работы пункта приема.
Нужен ли паспорт, чтобы обменять монеты?
В банке — да: для обмена нужно заполнить заявление, поэтому документ требуется. В магазинах-участниках порядок проще, но условия лучше уточнить на сайте акции.
Принимают ли копейки?
Не везде: часть участников не принимает монеты достоинством меньше рубля. В апрельской акции копейки составили 13,3 процента сданного объема, то есть их принимали далеко не все точки.
Можно ли не брать наличные, а зачислить деньги на карту?
Да, в отделениях банков сумму обмена можно зачислить на свой счет. В магазинах такой возможности нет — там выдают банкноты или принимают мелочь в оплату.
Берут ли поврежденные монеты?
Да. Принимают монеты Банка России с 1997 года в любом состоянии: потемневшие, окисленные, поцарапанные, погнутые и даже просверленные.