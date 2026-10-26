«Монетная неделя» стартовала: 20 тысяч пунктов обмена монет

С 26 октября по 7 ноября 2026 года по всей России проходит «Монетная неделя»: монеты можно обменять на банкноты без комиссии. По данным Банка России, будут работать более 20 тысяч пунктов приема — в банках и магазинах, участвующих в акции

Что происходит

Акцию проводит Банк России: цель — вернуть в оборот мелочь, которая лежит дома. Официальный старт — 26 октября 2026 года, финиш — 7 ноября. «Монетные недели» проходят с 2023 года, и за это время жители вернули в оборот более 270 млн монет почти на 1,2 млрд рублей.

Обмен без комиссии: в банках и магазинах-участниках монеты меняют на банкноты, а в отделениях банков деньги можно зачислить на счет. Адреса пунктов и условия конкретной точки смотрят на сайте акции — условия в разных местах могут отличаться.

Какие монеты примут

Принимают монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Состояние значения не имеет: подойдут потемневшие, окисленные, поцарапанные, погнутые и даже просверленные монеты — это прямо оговаривают банки-участники.

Два ограничения стоит проверить заранее. Первое: часть участников не принимает копейки — монеты достоинством меньше рубля. Второе: монеты нужно рассортировать по номиналу, а в некоторых пунктах это обязательное условие приема.

Как обменять: пошагово

Шаг первый — найти точку. Список участников с адресами размещен на сайте акции, там же уточняют, работает ли пункт как банк или как магазин.

Шаг второй — рассортировать мелочь по номиналу. Это экономит время в очереди и в части пунктов без сортировки просто не примут.

Шаг третий — взять паспорт. В банке для обмена потребуется заявление, поэтому документ нужен. В магазинах порядок проще, но и сумма обмена обычно ограничена форматом кассы.

Шаг четвертый — уточнить время приема. Часы работы банка или магазина и часы приема монет могут не совпадать: на сайте проекта это указано отдельно.

Что показала прошлая акция

Предыдущая «Монетная неделя» прошла с 6 по 18 апреля 2026 года: тогда принесли около 55 млн монет почти на 252 млн рублей. Копейки составили 13,3 процента сданного объема.

Это ориентир по масштабу, а не прогноз: итоговые цифры текущей акции станут известны после 7 ноября.

На что обратить внимание

Условия приема в разных точках не совпадают: где-то не берут копейки, где-то требуют предварительную сортировку, где-то ограничивают объем за один раз. Поэтому перед походом стоит открыть страницу конкретного пункта, а не ориентироваться на общее описание акции.

И еще: акция не ограничивается обменом. В магазинах-участниках мелочью можно просто расплатиться — но это уже обычная покупка, а не обмен по условиям акции.

Коротко: что принимают и что учесть

Таблица по условиям акции: данные Банка России и уточнения банков-участников.

Параметр Как есть на самом деле Сроки с 26 октября по 7 ноября 2026 года Где банки и магазины-участники, более 20 тыс. пунктов; адреса — на монетнаянеделя.рф Что дают взамен банкноты без комиссии; в отделении банка — зачисление на свой счет Какие монеты монеты Банка России с 1997 года, состояние любое Копейки принимают не все участники — проверять по конкретному пункту Подготовка рассортировать по номиналу; паспорт и заявление в банке Время часы приема монет могут отличаться от часов работы точки

Вопросы и ответы

До какого числа проходит «Монетная неделя»?

Акция стартовала 26 октября 2026 года и продлится до 7 ноября. Обменять монеты можно в любой день работы пункта приема.

Нужен ли паспорт, чтобы обменять монеты?

В банке — да: для обмена нужно заполнить заявление, поэтому документ требуется. В магазинах-участниках порядок проще, но условия лучше уточнить на сайте акции.

Принимают ли копейки?

Не везде: часть участников не принимает монеты достоинством меньше рубля. В апрельской акции копейки составили 13,3 процента сданного объема, то есть их принимали далеко не все точки.

Можно ли не брать наличные, а зачислить деньги на карту?

Да, в отделениях банков сумму обмена можно зачислить на свой счет. В магазинах такой возможности нет — там выдают банкноты или принимают мелочь в оплату.

Берут ли поврежденные монеты?

Да. Принимают монеты Банка России с 1997 года в любом состоянии: потемневшие, окисленные, поцарапанные, погнутые и даже просверленные.