Уведомления о перевозке спирта продолжат фиксировать в ЕГАИС даже во время техработ

Росалкогольтабакконтроль проведет технические работы с 23:00 28 октября до 05:00 29 октября 2026 года по московскому времени.

Технические работы затронут участников оборота алкогольной продукции. Они продлятся шесть часов — с 23:00 28 октября до 05:00 29 октября 2026 года

Во время работ ЕГАИС продолжит в штатном режиме фиксировать сведения о транспортных средствах, которые перевозят этиловый спирт, включая денатурат. Об этом сказано на сайте Росалкогольтабакконтроль.

Это также относится к уведомлениям о перевозке нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25%.