📱 Банки хотят обязать россиян устанавливать отечественные сертификаты на смартфоны

Ассоциация банков России хочет сделать установку российских сертификатов безопасности обязательной при скачивании и обновлении мобильных приложений. Это должно снизить риск перебоев в работе банковских сервисов.

Ассоциация банков России (АБР) направила главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением обязать пользователей устанавливать сертификаты Национального удостоверяющего центра (НУЦ) при скачивании и обновлении российских мобильных приложений. Об этом сообщает РБК.

Кроме того, банки предлагают:

Обязать производителей смартфонов, компьютеров и других устройств предустанавливать российские корневые сертификаты.

Добавить такие сертификаты в отечественные операционные системы.

Создать инструмент для их автоматической установки через «Госуслуги» по одной кнопке.

Разработать удобные установщики для Windows и Linux.

По данным АБР, каждый второй банк сталкивался с жалобами клиентов на проблемы с доступом к сайтам из-за отзыва иностранных сертификатов безопасности.

В ассоциации считают, что переход на российские сертификаты поможет обеспечить стабильную работу дистанционных банковских сервисов.

При этом инициативу поддерживают не все участники рынка. В ТКБ Банке предупредили, что обязательная установка сертификатов может вызвать недовольство пользователей, поскольку решение о программном обеспечении на их устройствах будут принимать без их согласия.

Минцифры подтвердило получение письма, однако о принятии предложенных мер пока не сообщалось.

В июне 2026 года японский удостоверяющий центр GlobalSign начал массово отзывать сертификаты безопасности российских сайтов. После этого Минцифры напомнило, что владельцы сайтов могут бесплатно получить отечественные TLS-сертификаты через «Госуслуги».