К 2030 году искусственный интеллект будут использовать в 95% отраслей России

В Госдуме ожидают, что к 2030 году искусственный интеллект будет применяться в 95% российских отраслей. Уже сейчас ИИ активно внедряют в медицине и других сферах экономики.

К 2030 году искусственный интеллект планируют использовать в 95% отраслей российской экономики. Такой прогноз озвучил председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин на XII Международном парламентском форуме БРИКС в Индии.

По словам депутата, российские компании занимают достойные позиции среди стран БРИКС по темпам внедрения цифровых технологий.

«К 2030 году мы предполагаем, что 95% наших отечественных отраслей будут использовать искусственный интеллект», — заявил Сидякин.

В качестве примера он привел здравоохранение. Сейчас в Москве работают 60 ИИ-сервисов, которые помогают врачам выявлять заболевания и ускорять диагностику.

Депутат отметил, что внедрение искусственного интеллекта позволяет переходить от лечения отдельных заболеваний к комплексному управлению здоровьем пациентов.

Заявление прозвучало на XII Международном парламентском форуме БРИКС, который проходит в Нью-Дели. Основная тема мероприятия — развитие технологий с учетом интересов человека.