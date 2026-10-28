Маркетплейс потерял товар продавца на складе — как получить компенсацию

Если маркетплейс потерял товар во время хранения, продавец вправе потребовать возмещение. Однако сумма компенсации зависит от условий договора, а сам факт утраты придется доказать документами.

Продавец может потребовать компенсацию за товар, который пропал со склада маркетплейса. Для этого необходимо установить, кто отвечал за хранение продукции в момент исчезновения, рассказал «Клерку» адвокат Павел Бобрович.

Главное доказательство — документы, подтверждающие приемку товара. Продавцу понадобятся акты, накладные, отчеты о приемке и движении остатков. При этом важно исключить продажи, возвраты, списания и перемещения товара.

Компенсация не всегда равна розничной цене товара. Ее размер может определяться условиями договора с площадкой. Стоимость продукции подтверждают закупочными документами, а упущенную выгоду необходимо обосновывать отдельно.

Если маркетплейс отказывается признавать утрату, продавцу следует направить претензию с указанием количества пропавшего товара, обстоятельств исчезновения и расчета убытков. Также стоит запросить акты инвентаризации и документы о перемещении продукции.

По словам эксперта, для денежных договорных требований в арбитражном процессе обычно действует претензионный срок 30 календарных дней, если другой порядок не установлен законом или договором.

Перед обращением в суд продавцу необходимо проверить условия оферты, действовавшей на момент поставки, порядок расчета компенсации и правила предъявления претензий. Закон о защите прав потребителей к обычным спорам предпринимателей с маркетплейсами не применяется.