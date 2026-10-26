💰Банки усилят проверку происхождения наличных при операциях от 5 млн рублей

Банк России выпустил рекомендации по проверке источников происхождения крупных сумм наличных. Для физических лиц особое внимание уделят операциям от 5 млн рублей за один раз или суммарно за месяц.

Центробанк рекомендовал банкам тщательнее проверять происхождение денег при проведении крупных операций с наличными. Меры направлены на выявление подозрительных операций и противодействие отмыванию преступных доходов.

Для граждан ориентиром станут операции с наличными от 5 млн рублей — как разовые, так и суммарные за месяц. Особое внимание банки должны уделять операциям, нехарактерным для обычных расчетов физических лиц.

Для компаний рекомендации касаются крупных наличных операций, которые не соответствуют характеру их деятельности.

В ЦБ подчеркнули, что новые меры затронут узкий круг клиентов и не должны повлиять на добросовестных граждан.

Рекомендации соответствуют принципам международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Новый документ также объединяет ранее выпущенные разъяснения Банка России по проверке происхождения наличных. Прежние рекомендации по этой теме отменяются.