Более 1,5 млн россиян получили семейную налоговую выплату за первые четыре месяца

Новая мера поддержки действует с 1 июня 2026 года. Среди получателей выплаты — свыше 580 тыс. отцов.

Более 1,5 млн человек получили семейную налоговую выплату по состоянию на 1 октября 2026 года, сообщил 26 октября 2026 года аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

«С 1 июня текущего года введена новая мера поддержки — семейная выплата. По состоянию на 1 октября 2026 года выплату уже получили более 1,5 млн человек», — сказано в сообщении аппарата вице-премьера.

Ежегодную семейную выплату в первый год ее предоставления получили в том числе свыше 580 тыс. отцов, сообщал Социальный фонд в середине октября.

Президент Владимир Путин ранее поручил вместе с решением об отказе в назначении социальных выплат предоставлять подробное разъяснение его причин.