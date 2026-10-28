🥞 Отелям и ресторанам предложили добавить в меню «русский завтрак»
Минпромторг рекомендовал гостиницам, пансионатам, кафе и ресторанам включить в меню отдельную категорию «русский завтрак». В нее могут войти сырники, блины, каши, пироги и другие традиционные блюда.
Минпромторг разработал концепцию проекта «Русский завтрак», которая предусматривает появление отдельной категории блюд в меню гостиниц и заведений общепита. Документ опубликован на сайте министерства.
В состав такого завтрака могут входить творог, сырники, блины, оладьи, каши, запеканки, яйца, мясные и рыбные блюда, пироги, а также традиционные напитки — квас, морс и травяной чай.
Рекомендации планируют распространить на все гостиницы, пансионаты и дома отдыха, предлагающие завтраки. При этом этнические рестораны с выраженной специализацией, например грузинской, японской или итальянской кухни, к проекту привлекать не предлагают.
Минпромторг также намерен разработать специальную эмблему «Русского завтрака», которую заведения смогут использовать в меню и рекламе.
В ведомстве подчеркнули, что обязательной замены ассортимента не предусмотрено. Проект носит рекомендательный характер и направлен на популяризацию традиционной кухни и поддержку местных производителей продуктов питания.
А рассол?
Т.е. они вообще не в курсе чем кормят в кафе, ресторанах, гостиницах и пансионатах? Зачем уже имеющееся как-то обозначать? Чтобы штрафовать потом?
да введите уже как при союзе сборник рецептур для поп и ни шагу в сторону