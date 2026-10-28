🥞 Отелям и ресторанам предложили добавить в меню «русский завтрак»

Минпромторг рекомендовал гостиницам, пансионатам, кафе и ресторанам включить в меню отдельную категорию «русский завтрак». В нее могут войти сырники, блины, каши, пироги и другие традиционные блюда.

Минпромторг разработал концепцию проекта «Русский завтрак», которая предусматривает появление отдельной категории блюд в меню гостиниц и заведений общепита. Документ опубликован на сайте министерства.

В состав такого завтрака могут входить творог, сырники, блины, оладьи, каши, запеканки, яйца, мясные и рыбные блюда, пироги, а также традиционные напитки — квас, морс и травяной чай.

Рекомендации планируют распространить на все гостиницы, пансионаты и дома отдыха, предлагающие завтраки. При этом этнические рестораны с выраженной специализацией, например грузинской, японской или итальянской кухни, к проекту привлекать не предлагают.

Минпромторг также намерен разработать специальную эмблему «Русского завтрака», которую заведения смогут использовать в меню и рекламе.

В ведомстве подчеркнули, что обязательной замены ассортимента не предусмотрено. Проект носит рекомендательный характер и направлен на популяризацию традиционной кухни и поддержку местных производителей продуктов питания.