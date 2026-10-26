Россия предложила ООН создать глобальный цифровой сервис для малого бизнеса

Цифровизация малого бизнеса может увеличить налоговые поступления и частично покрыть глобальный дефицит финансирования целей устойчивого развития. Сейчас он составляет $4 трлн.

Россия предложила объединить страны-доноры и создать механизм ООН для обмена цифровыми сервисами для малого и среднего бизнеса, сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Инициатива уже включена в «Севильское обязательство» — итоговый документ Четвертой международной конференции по финансированию развития.

«Преодолеть эту плохую традицию можно с помощью технологий — цифровых налоговых и банковских сервисов, таможенных платформ, электронных реестров недвижимости», — заявил Титов на Всемирном инвестиционном форуме ЮНКТАД в Катаре.

По его словам, в развивающихся странах многие МСП работают в неформальном секторе и вместо налогов вынуждены платить взятки.

В России цифровой сервис «одного окна» объединяет регистрацию бизнеса, налоговое администрирование и банковские услуги. С 2018 года число субъектов МСП выросло почти на 1 млн, количество зарегистрированных самозанятых превысило 17 млн, а налоговые поступления от МСП увеличились в 2,5 раза и достигли 13 трлн рублей в 2025 году.

Доступ малого и среднего бизнеса к кредитам за этот период расширился в 2,8 раза, а объем подозрительных операций сократился на 64%. В Кыргызстане применение российской технологии позволило за два года удвоить налоговую базу сектора МСП.