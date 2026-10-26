Военную и полицейскую службу предложили включать в муниципальный стаж

В Госдуму внесут законопроект о зачете периодов военной службы и службы в органах внутренних дел в стаж муниципальных служащих. Инициатива распространяется в том числе на участников специальной военной операции.

Периоды военной и полицейской службы смогут учитывать при исчислении стажа после трудоустройства в муниципалитет, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Поправки подготовили к статье 10 закона «О статусе военнослужащих» и статье 38 закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Периоды такой службы предлагается учитывать при исчислении муниципального стажа на основании сведений, подтверждающих ее прохождение», — пояснил Алексей Говырин.

Учтенный период может повлиять на соответствие квалификационным требованиям к должности. В предусмотренных законом случаях продолжительность стажа также учитывается при предоставлении дополнительного отпуска, назначении надбавки за выслугу лет, отдельных поощрений и определении пенсионных прав.

Назначение на муниципальную должность останется отдельной кадровой процедурой. Работодатель продолжит проверять образование, квалификацию и соблюдение других обязательных требований.