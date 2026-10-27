Соцфонд назвал даты выплаты детских пособий в ноябре 2026 года

В ноябре семьи с детьми получат пособия за октябрь 3, 5 и 6 числа. Социальный фонд предупредил, что некоторые выплаты перечислят раньше обычного срока.

Социальный фонд России опубликовал график перечисления детских пособий за октябрь 2026 года.

3 ноября на банковские счета поступят:

единое пособие на детей;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

5 ноября перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала.

6 ноября работающие родители получат пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Обычно деньги поступают до 8-го числа, но в ноябре эта дата приходится на выходной, поэтому выплату перенесли на более ранний срок.

В Соцфонде уточнили, что деньги могут поступить утром, днем или поздним вечером. Если пособия доставляют через «Почту России», их выплатят с 3 по 25 ноября по графику конкретного отделения.

Получателям рекомендуют заранее проверить актуальность банковских реквизитов и персональных данных. Если изменились ФИО или счет, необходимо сообщить об этом в Соцфонд.

За работающих получателей пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет обновленные сведения может передать только работодатель.

Если пособие за октябрь уже перечислили досрочно, следующая выплата поступит в декабре за ноябрь.