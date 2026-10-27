Мошенники начали использовать ИИ-видео со знаменитостями для продажи несуществующих товаров

Аферисты заманивают покупателей большими скидками и рекламой с известными людьми, созданной с помощью искусственного интеллекта. После получения предоплаты продавцы не отправляют товар и не возвращают деньги.

Мошенники создают поддельные интернет-магазины, в которых предлагают технику и другие товары по заниженным ценам. Низкую стоимость объясняют доставкой из-за рубежа или масштабной распродажей. Об этом предупредили в управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Покупателей просят внести 100% предоплату, обещая доставить заказ в течение месяца. Однако в назначенный день товар не приходит, а продавцы начинают ссылаться на проблемы с таможней.

Чтобы вызвать доверие, злоумышленники используют сгенерированные нейросетями видео со знаменитостями, которые якобы рекламируют товары.

В МВД рекомендуют проверять отзывы о магазинах на независимых площадках и по возможности оплачивать покупки при получении либо пользоваться сервисами с защитой платежей.

Также покупателей призвали не поддаваться на искусственное ограничение времени. Сообщения вроде «только сегодня», «осталось два товара» или «акция заканчивается через час» могут быть способом заставить человека быстрее перевести деньги.