Компании грозят штрафы до 20 млн рублей за утечку персональных данных

При обнаружении утечки персональных данных бизнес обязан уведомить Роскомнадзор в течение 24 часов, а затем представить результаты расследования. За нарушение требований компаниям грозят многомиллионные штрафы, даже если данные похитили хакеры.

После обнаружения утечки организации необходимо провести внутреннее расследование, установить причины инцидента и принять меры для предотвращения повторных нарушений. Как рассказала «Клерку» Елена Васильева, практикующий юрист, партнер юридической компании «Джей Си», первое уведомление Роскомнадзору нужно направить в течение 24 часов, а второе, с результатами расследования, — в течение 72 часов.

С 30 мая 2025 года за нарушения требований к защите персональных данных действуют повышенные штрафы.

Для организаций и ИП предусмотрены следующие санкции: 1–3 млн рублей — за неуведомление Роскомнадзора об утечке;

3–5 млн рублей — за первичную утечку данных от 1 тыс. до 10 тыс. человек;

10–15 млн рублей — за утечку специальных категорий персональных данных;

15–20 млн рублей — за утечку биометрических данных.

Если информацию похитили внешние злоумышленники, компания может обратиться в полицию. Если виновником оказался сотрудник, работодатель вправе потребовать возмещения причиненного ущерба через суд.

Однако, по словам эксперта, обращение в правоохранительные органы или суд само по себе не освобождает компанию от административной ответственности.

Кроме штрафов, бизнес может столкнуться с исками пострадавших клиентов о компенсации морального вреда.

Васильева также рекомендует оценить необходимость уведомления клиентов об инциденте, особенно если раскрыты платежные реквизиты или другие чувствительные сведения.

Для снижения рисков компаниям следует регулярно проверять системы защиты информации и следить за изменениями законодательства о персональных данных.