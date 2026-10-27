Whoosh переведет сотрудников на четырехдневку и сократит зарплаты на 20%

С ноября 2026 года сотрудники головного офиса Whoosh будут работать четыре дня в неделю вместо пяти. Одновременно компания снизит им зарплаты на 20% — такой режим планируют сохранить до марта 2027 года.

Изменения затронут управленческий персонал и работников головного офиса сервиса аренды электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщают «Ведомости».

По данным издания, сотрудники начали рассказывать о новых условиях работы в соцсетях в конце октября. Один из работников утверждает, что несогласных с сокращением рабочей недели и зарплаты предупредили о возможном увольнении.

В Whoosh объяснили решение необходимостью адаптировать бизнес к рыночной ситуации и сезонности спроса. Компания заявила, что продолжает оптимизировать расходы и повышать операционную эффективность.

По итогам 2025 года выручка Whoosh сократилась на 13%, до 12,5 млрд рублей.

При этом компания получила чистый убыток в 2,9 млрд рублей против прибыли в 1,99 млрд рублей годом ранее.