Россиянам нужно уплатить имущественные налоги до 1 декабря 2026 года
До 1 декабря 2026 года россияне должны уплатить налоги на имущество, землю и транспорт за 2025 год. В этот же срок необходимо перечислить НДФЛ, который не удержали налоговые агенты.
Федеральная налоговая служба напомнила, что 1 декабря 2026 года истекает срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2025 год.
До этой даты гражданам необходимо уплатить:
транспортный налог;
земельный налог;
налог на имущество физических лиц;
НДФЛ, не удержанный налоговыми агентами, в том числе с процентных доходов по банковским вкладам.
Рассылку налоговых уведомлений ФНС начала 21 сентября 2026 года.
Для налогоплательщиков на отдельных территориях Курской области действуют продленные сроки уплаты налогов. Они установлены отдельными постановлениями правительства РФ.
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