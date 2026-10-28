Россиянам нужно уплатить имущественные налоги до 1 декабря 2026 года

До 1 декабря 2026 года россияне должны уплатить налоги на имущество, землю и транспорт за 2025 год. В этот же срок необходимо перечислить НДФЛ, который не удержали налоговые агенты.