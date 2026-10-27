В Приморье задерживают социальные выплаты из-за нагрузки на бюджет

Жители Приморского края могут получить некоторые социальные выплаты с задержкой. Региональные власти объяснили это повышенной нагрузкой на бюджет, в том числе из-за расходов, связанных с проведением СВО.

Министерство труда и социальной политики Приморского края предупредило о возможных задержках отдельных социальных выплат.

В ведомстве пояснили, что региональный бюджет испытывает повышенную нагрузку, в том числе из-за необходимости финансировать общегосударственные задачи, связанные с проведением специальной военной операции.

В связи с этим финансирование некоторых мер социальной поддержки осуществляется поэтапно, а перечисление денег гражданам может задерживаться.

При этом власти заверили, что все социальные обязательства перед жителями региона сохраняются и будут исполнены в полном объеме.

Выплаты поступят по мере выделения необходимого финансирования. Конкретные сроки перечисления средств министерство не назвало.