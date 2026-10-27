В Приморье задерживают социальные выплаты из-за нагрузки на бюджет
Жители Приморского края могут получить некоторые социальные выплаты с задержкой. Региональные власти объяснили это повышенной нагрузкой на бюджет, в том числе из-за расходов, связанных с проведением СВО.
Министерство труда и социальной политики Приморского края предупредило о возможных задержках отдельных социальных выплат.
В ведомстве пояснили, что региональный бюджет испытывает повышенную нагрузку, в том числе из-за необходимости финансировать общегосударственные задачи, связанные с проведением специальной военной операции.
В связи с этим финансирование некоторых мер социальной поддержки осуществляется поэтапно, а перечисление денег гражданам может задерживаться.
При этом власти заверили, что все социальные обязательства перед жителями региона сохраняются и будут исполнены в полном объеме.
Выплаты поступят по мере выделения необходимого финансирования. Конкретные сроки перечисления средств министерство не назвало.
с компенсацией как при задержке зарплаты работодателем? 🧐
А не пробовали как-то урезать траты на всякие депутатско-президентские развлечения, вроде "движухи"? Авось и денег хватит на пособия тем, кто действительно в них нуждается
Ишь как об людей ноги вытерли!