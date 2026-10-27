Скидка на взносы на травматизм на 2027 год: заявление принимают до 2 ноября 2026 года

Хотите урезать расходы компании на страховку почти наполовину? Скидка на взносы на травматизм на 2027 год позволяет снизить тариф до 40%. Из-за выходных последний день подачи заявления на скидку к страховому тарифу в СФР перенесен на 2 ноября 2026 года. Рассказываем, как обойти фильтры фонда, заполнить новый бланк и гарантированно получить льготу.

Кто может получить скидку к страховому тарифу в СФР

Льгота не назначается автоматически. Чтобы СФР одобрил снижение базовой ставки, страхователь должен строго соответствовать следующим законодательным критериям:

Срок ведения деятельности: компания или индивидуальный предприниматель должны работать на рынке не менее трех лет.

Отсутствие долгов: у работодателя не должно быть недоимок, пеней и штрафов по взносам на травматизм на дату подачи заявления.

Показатели безопасности: в предыдущем (2025) году на предприятии не должно быть зафиксировано несчастных случаев со смертельным исходом (за исключением ситуаций по вине третьих лиц).

Охрана труда: в фонде должны быть подтвержденные сведениями данные о проведении спецоценки (СОУТ) и регулярных обязательных медосмотров.

Низкий уровень травматизма: три ключевых расчетных индикатора компании за период 2023–2025 гг. должны быть ниже средних значений по её отрасли.

Календарь бухгалтера: важные даты для оформления скидки

Дата Что необходимо сделать бухгалтеру До 30 октября 2026 года Рекомендуемый безопасный срок для отправки документов без риска технических сбоев. 2 ноября 2026 года Финальный день приема заявлений в территориальных отделениях СФР. До 1 декабря 2026 года СФР рассматривает обращение (в течение 15 рабочих дней) и выносит официальное решение. С 1 января 2027 года Начинает применяться новый сниженный страховой тариф.

Как правильно составить и отправить заявление

Заявление на скидку по взносам необходимо заполнять строго по форме, которая утверждена приказом СФР от 27.11.2024 № 2250. Использование устаревших бланков прошлых лет гарантированно повлечет за собой отказ со стороны ведомства.

Подать подготовленный документ можно несколькими способами:

В электронном виде через портал Госуслуг с обязательным заверением усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Лично в клиентской службе СФР или через многофункциональный центр (МФЦ). Почтовым отправлением (заказным письмом с описью вложения).

Если бухгалтер пропустит установленный срок или допустит ошибку в форме, организация потеряет право на льготу и весь 2027 год будет рассчитывать и уплачивать страховые взносы по стандартному тарифу, соответствующему основному коду ОКВЭД.

Как быстро разобраться в скидках и защитить компанию от штрафов

Чтобы безошибочно рассчитать показатели и заполнить документы с первого раза, используйте готовые профессиональные решения от «Клерка»:

Выбери свою подписку