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Скидка на взносы на травматизм на 2027 год: заявление принимают до 2 ноября 2026 года

Хотите урезать расходы компании на страховку почти наполовину? Скидка на взносы на травматизм на 2027 год позволяет снизить тариф до 40%. Из-за выходных последний день подачи заявления на скидку к страховому тарифу в СФР перенесен на 2 ноября 2026 года. Рассказываем, как обойти фильтры фонда, заполнить новый бланк и гарантированно получить льготу.

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Кто может получить скидку к страховому тарифу в СФР

Льгота не назначается автоматически. Чтобы СФР одобрил снижение базовой ставки, страхователь должен строго соответствовать следующим законодательным критериям:

  • Срок ведения деятельности: компания или индивидуальный предприниматель должны работать на рынке не менее трех лет.

  • Отсутствие долгов: у работодателя не должно быть недоимок, пеней и штрафов по взносам на травматизм на дату подачи заявления.

  • Показатели безопасности: в предыдущем (2025) году на предприятии не должно быть зафиксировано несчастных случаев со смертельным исходом (за исключением ситуаций по вине третьих лиц).

  • Охрана труда: в фонде должны быть подтвержденные сведениями данные о проведении спецоценки (СОУТ) и регулярных обязательных медосмотров.

  • Низкий уровень травматизма: три ключевых расчетных индикатора компании за период 2023–2025 гг. должны быть ниже средних значений по её отрасли.

Календарь бухгалтера: важные даты для оформления скидки

Дата

Что необходимо сделать бухгалтеру

До 30 октября 2026 года

Рекомендуемый безопасный срок для отправки документов без риска технических сбоев.

2 ноября 2026 года

Финальный день приема заявлений в территориальных отделениях СФР.

До 1 декабря 2026 года

СФР рассматривает обращение (в течение 15 рабочих дней) и выносит официальное решение.

С 1 января 2027 года

Начинает применяться новый сниженный страховой тариф.

Как правильно составить и отправить заявление

Заявление на скидку по взносам необходимо заполнять строго по форме, которая утверждена приказом СФР от 27.11.2024 № 2250. Использование устаревших бланков прошлых лет гарантированно повлечет за собой отказ со стороны ведомства.

Подать подготовленный документ можно несколькими способами:

  1. В электронном виде через портал Госуслуг с обязательным заверением усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

  2. Лично в клиентской службе СФР или через многофункциональный центр (МФЦ).

  3. Почтовым отправлением (заказным письмом с описью вложения).

Если бухгалтер пропустит установленный срок или допустит ошибку в форме, организация потеряет право на льготу и весь 2027 год будет рассчитывать и уплачивать страховые взносы по стандартному тарифу, соответствующему основному коду ОКВЭД.

Как быстро разобраться в скидках и защитить компанию от штрафов

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