🔥 Сбой в работе «Яндекс Почты» 27 октября: что известно

Пользователи «Яндекс Почты» в России пожаловались на неполадки в работе сервиса. Больше всего сообщений о сбое поступило из Санкт-Петербурга и Москвы.

Во вторник, 27 октября 2026 года, пользователи «Яндекс Почты» начали массово сообщать о проблемах с сервисом. Об этом свидетельствуют данные Detector404⁠.

По данным мониторинга, 52% жалоб связаны с общим сбоем, 26% — с работой сервиса, 15% — с сайтом. Еще по 2% обращений приходятся на мобильное приложение и личный кабинет.

Сообщения о неполадках поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также других регионов.

Пользователи жалуются на пустой экран при открытии почты, ошибки загрузки, невозможность отправить письма и прикрепить вложения.

Причины неполадок и сроки их устранения пока неизвестны.