Россия и Китай хотят создать образовательный альянс в сфере искусственного интеллекта

МГУ и совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне могут создать образовательный альянс в сфере искусственного интеллекта. Инициативу предложило руководство китайского вуза.

Площадкой для сотрудничества может стать университет МГУ-ППИ, которому 27 октября 2026 года исполнилось 10 лет со дня официальной регистрации.

«Мы хотим вместе с МГУ создать российско-китайский образовательный альянс в сфере искусственного интеллекта», — заявил ректор МГУ-ППИ Дэн Фан на встрече представителей руководства вузов в Москве.

По его словам, инициатива направлена на дальнейшее развитие университета. Дэн Фан возглавил МГУ-ППИ 28 сентября 2026 года. Он также является профессором Пекинского политехнического института и специалистом в области ИИ.

Учредители университета планируют подготовить пятилетний план работы и стратегию развития до 2035 года. Документы могут стать основой дополнительного соглашения к договору о создании вуза.

Как ранее сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, соглашение могут подписать на саммите АТЭС в ноябре 2026 года.

МГУ-ППИ был создан Московским государственным университетом, Пекинским политехническим институтом и властями Шэньчжэня. Это первый совместный российско-китайский университет.