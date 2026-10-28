🛜 В России могут ввести лимит на использование зарубежного интернета
Минцифры рассматривает возможность ограничить объем интернет-трафика с иностранных ресурсов для российских пользователей. Размер лимита пока не определен.
В рамках реформы отрасли связи ведомство может получить право ограничивать зарубежный трафик после превышения установленного объема. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.
Также предлагается пропускать весь трафик с зарубежных доменов через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Эти устройства устанавливаются на сетях операторов связи и используются для фильтрации интернет-трафика, блокировки и замедления доступа к ресурсам.
В Минцифры подтвердили, что соответствующие вопросы прорабатываются, однако подчеркнули, что окончательных решений пока нет. Какие именно предложения войдут в законопроект, неизвестно.
Эксперты предупреждают, что отделить зарубежный трафик от российского технически сложно. Например, российские сайты могут размещаться на иностранных серверах, а интернет-соединения — проходить через другие страны.
При этом ограничения потенциально могут затронуть не только зарубежные сайты и VPN-сервисы, но и обновления Android и iOS, магазины приложений, мессенджеры и онлайн-игры.
Ранее обсуждалась возможность введения платы за использование более 15 ГБ международного мобильного трафика в месяц. Однако эту инициативу отложили.
Пока никаких новых лимитов для пользователей не введено. Сроки возможного принятия изменений также не называются.
Главное, чтобы в погоне за ограничениями не пострадали обычные пользователи и работа бизнеса, для которого интернет давно стал базовым инструментом.
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