🛜 В России могут ввести лимит на использование зарубежного интернета

Минцифры рассматривает возможность ограничить объем интернет-трафика с иностранных ресурсов для российских пользователей. Размер лимита пока не определен.

В рамках реформы отрасли связи ведомство может получить право ограничивать зарубежный трафик после превышения установленного объема. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением инициативы.

Также предлагается пропускать весь трафик с зарубежных доменов через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Эти устройства устанавливаются на сетях операторов связи и используются для фильтрации интернет-трафика, блокировки и замедления доступа к ресурсам.

В Минцифры подтвердили, что соответствующие вопросы прорабатываются, однако подчеркнули, что окончательных решений пока нет. Какие именно предложения войдут в законопроект, неизвестно.

Эксперты предупреждают, что отделить зарубежный трафик от российского технически сложно. Например, российские сайты могут размещаться на иностранных серверах, а интернет-соединения — проходить через другие страны.

При этом ограничения потенциально могут затронуть не только зарубежные сайты и VPN-сервисы, но и обновления Android и iOS, магазины приложений, мессенджеры и онлайн-игры.

Ранее обсуждалась возможность введения платы за использование более 15 ГБ международного мобильного трафика в месяц. Однако эту инициативу отложили.

Пока никаких новых лимитов для пользователей не введено. Сроки возможного принятия изменений также не называются.