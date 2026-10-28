Ozon оценил убытки от атак беспилотников на склады в 30,1 млрд рублей

Из-за атак БПЛА на логистические объекты Ozon компания отразила в отчетности убытки на десятки миллиардов рублей. Часть ущерба маркетплейс рассчитывает компенсировать за счет страховки.

С августа 2026 года на 11 логистических объектах Ozon произошли возгорания разной степени после попаданий беспилотников. Об этом говорится в финансовой отчетности компании за III квартал 2026 года.

В связи с происшествиями маркетплейс сформировал оценочные резервы по убыткам на 30,1 млрд рублей.

В Ozon уточнили, что часть товаров и других активов на пострадавших объектах была застрахована. Сейчас компания обсуждает со страховщиками возможность возмещения ущерба.

При этом по итогам III квартала 2026 года Ozon получил чистую прибыль в размере 3,7 млрд рублей.

Атаки беспилотников на логистическую инфраструктуру российских маркетплейсов начались в июле 2026 года. Сначала пострадали объекты Wildberries, а со второй половины августа — склады Ozon.