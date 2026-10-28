Apple и Microsoft должны будут хранить сообщения россиян по полгода

Роскомнадзор включил Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации. Теперь на компании распространяются требования по хранению данных российских пользователей и их передаче правоохранительным органам.

Решения о включении американских корпораций в реестр приняты 2 октября 2026 года. Apple получила регистрационный номер 594-РР, Microsoft — 593-РР.

По российскому законодательству организаторы распространения информации обязаны хранить на территории РФ:

В течение года — сведения о действиях пользователей, включая информацию о том, кто, когда и с кем обменивался сообщениями.

В течение шести месяцев — содержание сообщений, а также записи аудио- и видеозвонков.

Эти сведения компании должны предоставлять уполномоченным государственным органам по установленным законом запросам. Новые требования могут затронуть сервисы iMessage, FaceTime, почту iCloud и AirDrop.

При этом неизвестно, самостоятельно ли Apple и Microsoft подали заявки на включение в реестр или Роскомнадзор внес их принудительно. Регулятор вправе сделать это при повторном отказе компании от регистрации.

За неисполнение обязанностей организатора распространения информации предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях возможна блокировка сервиса.

В июне 2026 года Apple уже оштрафовали на 500 тыс. рублей за повторное неисполнение таких требований. Microsoft ранее привлекали к ответственности за отказ удалять запрещенную информацию.