Автомобиль за полцены: как обосновать скидку перед налоговой. Выпуск № 141 подкаста «Налоговое утро»

Директор собирается продать две машины по ценам ниже рыночных. Будут ли претензии у ФНС?

При продаже имущества компании по цене ниже рыночной, ФНС почти всегда требует обоснование. Если цена окажется безосновательно заниженной, то инспекция пересчитает налоги.

Судебная практика показывает, что инспекция и суды смотрят на совокупность обстоятельств — состояние имущества, взаимозависимость сторон сделки, результаты независимой оценки. В подкасте рассказываем, как превратить желание директора «продать подешевле» в безопасную для компании сделку.

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