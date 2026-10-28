28 октября 2026: сегодня нужно перечислить ЕНП для уплаты налогов. Инструкция от эксперта

Даже если деньги отправили, на ЕНС может возникнуть отрицательное сальдо: например, из-за пропущенного уведомления или неверных начислений. Бухгалтеры совершают и другие типичные ошибки, которые приводят к пеням и проблемам со своевременной уплатой.

Сегодня, 28 октября, нужно перечислить ЕНП для уплаты налогов и взносов. Что проверить предварительно:

Сальдо ЕНС — хватит ли денег на все обязательства. Уведомления — подали ли их по НДФЛ и страховым взносам, если они нужны до сдачи отчетности. Суммы начислений — совпадают ли данные уведомлений и расчетов. Поступление ЕНП — отразился ли платеж на едином налоговом счете.

ФНС распределяет деньги по установленной очередности: сначала погашает недоимку по НДФЛ, затем текущие начисления по НДФЛ. Оставшиеся средства направляет на другие обязательства с учетом установленной законом очередности. Если денег не хватит, на ЕНС может образоваться отрицательное сальдо.

Проверить ЕНС можно в личном кабинете налогоплательщика или бухгалтерской программе.

Наши эксперты подготовили подробный разбор: как организациям и ИП проверять ЕНС, какие платежи перечислять отдельно от ЕНП, как исправить отрицательное сальдо и избежать типичных бухгалтерских ошибок.

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