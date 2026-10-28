МТС сможет запустить 5G по всей России без масштабного строительства новых вышек

Большинство базовых станций МТС уже технически готовы к работе с сетями 5G. Оператор сможет использовать существующие частоты LTE, а скорость мобильного интернета вырастет примерно на 10–15%.

Развертывание сетей пятого поколения в России пройдет в два этапа. Сначала операторы задействуют действующую инфраструктуру LTE в режиме технологической нейтральности, сообщили ТАСС в МТС.

В компании рассчитывают запустить 5G на существующих частотах в кратчайшие сроки. При этом необходимо сохранить качество связи LTE, поскольку устройства двух поколений будут одновременно использовать один частотный диапазон.

С 2027 года операторы планируют разворачивать более скоростные гигабитные сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Для этого потребуется отечественное оборудование.

МТС уже сотрудничает с российским производителем «Иртея». В сети оператора работают более 1 тыс. отечественных базовых станций LTE. В ближайшее время компания планирует приобрести еще несколько сотен станций для гигабитного 5G.

Первые масштабные сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц МТС открыла для абонентов 11 сентября 2026 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Позднее сеть запустили в Хабаровске.

Оператор намерен развивать инфраструктуру в соответствии с графиком Государственной комиссии по радиочастотам.