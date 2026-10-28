Молодым предпринимателям до 35 лет хотят разрешить получать гранты без вложения своих денег

В Госдуму внесли законопроект, который расширяет доступ молодых предпринимателей к государственной поддержке. Начинающих бизнесменов предлагают освободить от обязательного софинансирования грантов в размере 25%.

Сейчас подзаконные акты в сфере поддержки малого и среднего бизнеса ограничивают возраст получателей молодежных грантов 25 годами. Законопроект предлагает установить единый возрастной порог — до 35 лет включительно.

Инициативу внесла вице-спикер Госдумы Мария Воропаева (ЛДПР), сообщает ТАСС.

Согласно документу, статус молодого предпринимателя смогут получить:

ИП в возрасте до 35 лет включительно;

компании, в которых гражданам этого возраста принадлежит более 50% капитала.

При этом ИП и организации должны быть включены в единый реестр субъектов МСП.

Для впервые зарегистрированных ИП и вновь созданных компаний, соответствующих этим критериям, предлагается отменить требование о вложении собственных средств в размере не менее 25% стоимости проекта при получении гранта.

По словам Воропаевой, это позволит начинающим предпринимателям получать господдержку даже при отсутствии первоначального капитала.

Законопроект также предусматривает изменения в закон «О молодежной политике в РФ», чтобы закрепить полномочия государственных органов по поддержке молодых предпринимателей.

Если закон примут, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.