Молодым предпринимателям до 35 лет хотят разрешить получать гранты без вложения своих денег
В Госдуму внесли законопроект, который расширяет доступ молодых предпринимателей к государственной поддержке. Начинающих бизнесменов предлагают освободить от обязательного софинансирования грантов в размере 25%.
Сейчас подзаконные акты в сфере поддержки малого и среднего бизнеса ограничивают возраст получателей молодежных грантов 25 годами. Законопроект предлагает установить единый возрастной порог — до 35 лет включительно.
Инициативу внесла вице-спикер Госдумы Мария Воропаева (ЛДПР), сообщает ТАСС.
Согласно документу, статус молодого предпринимателя смогут получить:
ИП в возрасте до 35 лет включительно;
компании, в которых гражданам этого возраста принадлежит более 50% капитала.
При этом ИП и организации должны быть включены в единый реестр субъектов МСП.
Для впервые зарегистрированных ИП и вновь созданных компаний, соответствующих этим критериям, предлагается отменить требование о вложении собственных средств в размере не менее 25% стоимости проекта при получении гранта.
По словам Воропаевой, это позволит начинающим предпринимателям получать господдержку даже при отсутствии первоначального капитала.
Законопроект также предусматривает изменения в закон «О молодежной политике в РФ», чтобы закрепить полномочия государственных органов по поддержке молодых предпринимателей.
Если закон примут, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года.