Предпринимателям посоветовали не нанимать сотрудников до первого заработанного миллиона

Начинающим бизнесменам не стоит сразу собирать большую команду. Сначала нужно самостоятельно научиться продавать продукт и убедиться, что он приносит деньги.

На старте бизнеса предприниматели нередко нанимают сотрудников, хотя сами еще не разобрались, как стабильно привлекать клиентов и получать прибыль. В результате расходы растут быстрее, чем доходы. Об этом основатель консалтинговой компании «ТопРоп» Василий Рыжако рассказал в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке».

«Пока сам не научусь зарабатывать миллион, не буду расширять команду: сам продавай, сам делай, будь в общении с клиентом пока создаешь продукт», — поделился он своим подходом.

По словам предпринимателя, первый год он самостоятельно занимался продажами и выполнением заказов. Это позволило ему проверить качество продукта и понять потребности клиентов.

Только на второй год Рыжако передал основную работу с заказчиками своей команде. На третий год он попытался делегировать привлечение клиентов, но пока не смог полностью отказаться от личного участия.

Эксперт считает, что раннее делегирование может помешать развитию бизнеса, если собственник еще не научился самостоятельно зарабатывать на своем продукте.