Сто километров проще, чем отпустить контроль. Блиц

Борис: Василий, я знаю, что ты спортсмен. Меня поразила цифра, недавно ты пробежал 100 км.

Юрий: Меня ещё больше цифра поразила, где ты 5 аэроменов за 5 дней. Вот это, вот эта цифра?

Борис: Так и еще подождите, 100 км за какое время?

Василий: 7 часов 44, это темп на километр 4:38 минут.

Борис: 4:38. Я бегу десятку с таким же темпом, то есть это быстро.

Василий: Это был чемпионат России, там были сильнейшие. Стартовало 28, добежало 19 — не выдерживают. Я был шестнадцатым, не последним среди профессионалов.

Борис: Это очень круто. Василий, у меня блиц. Самая дорогая ошибка в бизнесе?

Василий: Договоренность со знакомыми про спецусловия и брать предоплату полную.

Борис: Главная причина провала отдела продаж?

Василий: Руководитель отдела продаж.

Борис: За что уволишь лучшего продавца?

Василий: За вранье.

Борис: Какому клиенту откажешь, даже в кризис?

Василий: Тому, кто не готов сам что-то делать.

Борис: А ты сам бы пошел к себе работать?

Василий: Да.

Борис: Почему?

Василий: Потому что у меня крутой продукт. Я в целом нормальный парень.

Борис: А какая спортивная привычка мешает руководить?

Василий: Наверное, высокий результат требовать постоянно.

Борис: Когда сдаться — это правильно?

Василий: Когда есть риск здоровью, либо вашим отношениям.

Борис: Чужая победа тебя злит?

Василий: Мотивирует.

Борис: Когда ты последний раз отменил тренировку ради семьи?

Василий: Самый сложный вопрос, я стараюсь этого не делать.

Борис: Сложнее пробежать 100 км или отпустить контроль в бизнесе?

Василий: Контроль в бизнесе, наверное.

Борис: Василий, до встречи с тобой я считал, что я занимаюсь спортом. Это не так. Вась, у нас еще такая традиция, кого посадить в это кресло? Порекомендуй, с кем можно поговорить?

Василий: С Денисом Шишковым пообщайтесь. Это лучший в управлении эксперт.

Борис: Спасибо тебе. Очень мудрый человек.