Почему полная предоплата может обернуться проблемами для бизнеса

Получать деньги сразу за весь проект не всегда выгодно исполнителю. Если у заказчика изменятся ожидания или возникнет конфликт, предпринимателю может потребоваться вернуть часть оплаты.

При длительной работе с клиентами безопаснее предусмотреть помесячную оплату, а не брать деньги сразу за несколько месяцев вперед. Такой совет дал основатель консалтинговой компании «ТопРоп» Василий Рыжако в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке».

Предприниматель рассказал, что за три года работы у него было два случая возврата денег клиентам. В обоих возникли разногласия по поводу условий сотрудничества и ожидаемых результатов.

«И не берите предоплату за весь проект. Взял у двух клиентов предоплату за три месяца, через полтора месяца отдал половину», — рассказал Рыжако.

По его словам, после получения полной оплаты исполнитель может оказаться в ситуации, когда заказчик предъявляет дополнительные требования, а деньги уже получены.

Поэтому сейчас предприниматель предпочитает помесячную оплату услуг. Такой формат позволяет заказчику прекратить сотрудничество, если результат его не устраивает, а исполнителю — сохранять заинтересованность в качестве работы.

Также Рыжако рекомендует не предоставлять знакомым особые условия сотрудничества, поскольку это может привести к конфликтам.