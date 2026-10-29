Почему полная предоплата может обернуться проблемами для бизнеса
Получать деньги сразу за весь проект не всегда выгодно исполнителю. Если у заказчика изменятся ожидания или возникнет конфликт, предпринимателю может потребоваться вернуть часть оплаты.
При длительной работе с клиентами безопаснее предусмотреть помесячную оплату, а не брать деньги сразу за несколько месяцев вперед. Такой совет дал основатель консалтинговой компании «ТопРоп» Василий Рыжако в подкасте «Тот еще разговор» на «Клерке».
Предприниматель рассказал, что за три года работы у него было два случая возврата денег клиентам. В обоих возникли разногласия по поводу условий сотрудничества и ожидаемых результатов.
«И не берите предоплату за весь проект. Взял у двух клиентов предоплату за три месяца, через полтора месяца отдал половину», — рассказал Рыжако.
По его словам, после получения полной оплаты исполнитель может оказаться в ситуации, когда заказчик предъявляет дополнительные требования, а деньги уже получены.
Поэтому сейчас предприниматель предпочитает помесячную оплату услуг. Такой формат позволяет заказчику прекратить сотрудничество, если результат его не устраивает, а исполнителю — сохранять заинтересованность в качестве работы.
Также Рыжако рекомендует не предоставлять знакомым особые условия сотрудничества, поскольку это может привести к конфликтам.
Полный выпуск подкаста «Тот еще разговор» можно посмотреть на этих платформах: